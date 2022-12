Aufbrüche in Mönchengladbach Jugendliche sollen Autos und Lkw geknackt haben

Drei Jugendliche sollen am Sonntagabend einen Lastwagen und ein Auto aufgebrochen haben. Außerdem habe die Gruppe drei weitere Fahrzeuge beschädigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten stellten einen 13- und einen 16-jährigen Tatverdächtigen an der Liebigstraße. Ein Zeuge meldete der Polizei einen Einbruch in einen Lastwagen an der Carl-Diem-Straße. Die linke Seitenscheibe des Lkw war eingeschlagen und die rechte gesplittert. Auch die Frontscheibe war beschädigt und persönliche Gegenstände aus dem Lastwagen lagen auf der Straße. Zeugen gaben an, dass sie drei verdächtige junge Personen beobachtet hätten, die vom Tatort geflüchtet seien.