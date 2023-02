Kopfhörer und Parfüm entwendet Jugendliche rauben 13-Jährigen im Minto aus

In und um die Gladbacher Innenstadt kommt es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Raubdelikten unter Jugendlichen. Häufig läuft es dabei so ab, wie im jüngsten Fall: Die Täter kommen in einer Gruppe, sind damit in Überzahl. Einzelne von ihnen erpressen oder rauben Geld und Gegenstände wie Kopfhörer oder Accessoires. Justiz, Polizei und Stadt reagieren auf die Straftaten. Kostenpflichtiger Inhalt Mittlerweile sitzen fünf jugendliche Täter bereits in Haft.