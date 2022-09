Kriminalität in Mönchengladbach : Polizei fasst jugendliche Räuber auf Rheydter Kirmes

Auf der Spätkirmes in Rheydt haben erneut Minderjährige andere Jugendliche ausgeraubt. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Gleich am ersten Tag der Spätkirmes in Rheydt raubten am Freitag zwei Minderjährige zwei Jugendliche aus. Dank des erstmals umgesetzten Sicherheitskonzepts war die Polizei vor Ort und konnte die Räuber schnell fassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erneut ist es auf der Kirmes in Rheydt zu einem Überfall Jugendlicher auf Gleichaltrige gekommen. Weil aber nach ähnlichen Vorfällen bei der Frühkirmes im Mai ein Kostenpflichtiger Inhalt Sicherheitskonzept erarbeitet wurde und eine Mobile Wache der Polizei auf dem Gelände war, konnten die Opfer umgehend Anzeige erstatten und die mutmaßlichen Täter kurz darauf gefasst werden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden zwei der tatverdächtigen Jungen im Alter von zwölf und 16 Jahren ergriffen. Sie sind verdächtig, am Freitag (16. September) gegen 17.30 Uhr zwei 14- und 15-Jährige auf der Rheydter Spätkirmes im Bereich der Gracht beraubt zu haben.

Die beiden jugendlichen Opfer suchten die Mobile Wache auf und zeigten die Tat an. Demnach sind sie im Bereich der Fahrgeschäfte „Krake“ und „Schlagerexpress“ von zwei Jungen angesprochen und nach einem Euro gefragt worden. Es seien ihnen Schläge angedroht worden, die mutmaßlichen Täter hätten sie aggressiv körperlich bedrängt und abgetastet, hätten sie genötigt, Geld, Zigaretten und ein Feuerzeug herauszugeben. Die jungen Räuber erbeuteten laut Polizeiangaben schließlich eine geringe Menge Bargeld und tauchten in der Menge der Kirmesbesucher unter.

Es wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, Polizeibeamte, die im Sicherheitskonzept auf der Kirmes im Einsatz waren, ergriffen wenig später die tatverdächtigen Zwölf- und 16-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie von ihren Erziehungsberechtigen auf der Kriminalwache im Polizeipräsidium abgeholt.

(dr)