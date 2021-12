Attacken in Mönchengladbach : Jugendliche greifen Passanten in der Rheydter City an

Jugendliche greifen Passanten in der Rheydter City an

Mönchengladbach Erneut ist es im Umfeld des Marienplatzes zu Angriffen gekommen. In beiden Fällen wurden Passanten aus einer großen Gruppe Jugendlicher attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Gleich zwei Mal haben Jugendliche in der Rheydter Innenstadt am Donnerstagnachmittag Passanten angegriffen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler suchen nun Zeugen zu den Vorfällen. Zunächst wurde eine 16-Jährige gegen 14.20 Uhr an der Stresemannstraße von zwei Mädchen attackiert. Die Mädchen sollen ihr Opfer aus einer größeren Gruppe Jugendlichen (etwa 15 Personen) heraus angesprochen und in ein Gespräch verwickelt haben. Nach Aussage der 16-Jährigen habe sie das Mädchen-Duo dann plötzlich angegriffen, woraufhin sie zu Boden gefallen sei. Sie trug leichte Verletzungen davon. Die Jugendlichen flüchteten.