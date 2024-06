Zeugensuche in Mönchengladbach Alkoholisierte Jugendliche beschädigen Autos

Demnach meldete eine Anwohnerin den Vandalismus am frühen Morgen gegen 5.50 Uhr. Eingesetzte Beamten trafen bei der Fahndung in Tatortnähe die drei teilweise alkoholisierten Verdächtigen an. Auf sie traf die Personenbeschreibung zu. Zudem konnten laut der Polizei an mindestens einem Auto „Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden“.