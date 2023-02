Am Boden gegen Kopf getreten und geschlagen Jugendliche greifen 15-Jährige in Mönchengladbach an

Mehrere Jugendliche haben eine 15-Jährige angegriffen und verletzt. Dabei sollen sie auch nachgetreten und -geschlagen haben, als das Mädchen auf dem Boden lag. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vorfall hatte sich demnach am Montagabend, 13. Februar, vor einem Schnellrestaurant an der Straße Rahracker in Hardterbroich-Pesch ereignet.