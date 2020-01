Angriff in der Innenstadt : Jugendliche an der Marktstraße in Mönchengladbach-Rheydt beraubt

Jugendliche an der Marktstraße in Mönchengladbach-Rheydt beraubt

Mönchengladbach Eine Gruppe männlicher Täter schlug und trat zu. Ein 35-jähriger Passant kam hinzu und verscheuchte die Angreifer.

Ein 16- und ein 17-Jähriger haben am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr die Polizei gerufen, weil mehrere Jugendliche sie an der Marktstraße in Rheydt angegriffen hätten. Sie berichteten, dass die Täter versucht hätten, ihnen eine Jacke zu rauben. Die beiden Opfer waren nach eigenen Aussagen in der Nähe des Marienplatzes unterwegs, als sie von zwei Jugendlichen gefragt worden seien, ob sie kürzlich einen Freund von ihnen geschlagen hätten. Obwohl der 16- und der 17-Jährige dies verneint hätten, hätten die anderen beiden Jugendlichen versucht, sie anzugehen. Daraufhin seien der 16- und der 17-Jährige zur Marktstraße geflüchtet. Die Angreifer hätten weitere Jugendliche hinzugerufen, so dass insgesamt acht bis neun Jugendliche hinter den Opfern her gewesen seien. Einer der Jugendlichen habe dem 16- und dem 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Drei weitere Personen hätten den 17-Jährigen getreten und versucht, ihm die Jacke zu entreißen.