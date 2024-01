Staatsschutz ermittelt in Mönchengladbach Israelische Flagge vor Rathaus Abtei gestohlen

Tatsächlich ist es das erste Mal seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, dass in Mönchengladbach eine israelische Flagge aus dem öffentlichen Raum entwendet wird. In anderen Städten – darunter Viersen, Krefeld, Kostenpflichtiger Inhalt Monheim, Kostenpflichtiger Inhalt Langenfeld, Kostenpflichtiger Inhalt Leverkusen und Moers – hatten sich solche Fälle im Herbst 2023 zugetragen. Zudem wurden israelfeindliche Parolen an Wände geschmiert. Das geschah auch in Mönchengladbach: Nach den Herbstferien sind Schmierereien mit antisemitischem beziehungsweise anti-israelischem Hintergrund an der Kostenpflichtiger Inhalt Realschule Volksgarten und dem Stiftisch Humanistischen Gymnasium (Huma) bemerkt worden. Kurze Zeit später wurde ein dritter Fall bekannt: am Gymnasium am Geroweiher. In allen drei Fällen wurde der Staatsschutz eingeschaltet.