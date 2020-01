In der Silvesternacht : Illegales Rennen in Mönchengladbach-Rheydt endet vor Fahrschulfassade

Rheydt Zwei Autofahrer lieferten sich in der Silvesternacht ein Straßenrennen, das für einen der beiden vor der Fassade einer Fahrschule endete.

(RP) Ob das ein Zeichen war? Ausgerechnet an der Fassade einer Fahrschule endete in der Silvesternacht gegen 0.30 Uhr ein nach Einschätzung der Polizei illegales Straßenrennen zweier Autofahrer. Übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge befuhren ein 7er BMW und ein Ford Galaxy nebeneinander und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bachstraße in Richtung Pongs. In Höhe des Einmündungsbereiches zur Dahlener Straße verlor der 42-jährige BMW-Fahrer, ein Mann aus Rheindahlen, die Kontrolle über das mit insgesamt fünf Personen besetzte Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.