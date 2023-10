Einsatz in Mönchengladbach Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Mönchengladbach · Ein aufmerksamer Vierbeiner hat ganze Arbeit geleistet: Als Unbekannte am Samstagabend (14. Oktober) in ein Einfamilienhaus eindrangen, schlug der Hund an. Eine Frau alarmierte deshalb die Polizei.

15.10.2023, 13:33 Uhr

Eine Frau hörte das Bellen und alarmierte die Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Die bislang unbekannten Einbrecher waren bereits in das Einfamilienhaus an der Görlitzer Straße eingedrungen. Dann ergriffen sie jedoch über die Gartenseite die Flucht. Aufgeschreckt hatte sie ein bellender Hund. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher laut Polizei ohne Erfolg. Den Angaben zufolge hatte eine aufmerksame Zeugin sich am Samstag (14. Oktober) gegen 20.15 Uhr bei der Polizei gemeldet. Sie berichtete, dass sie, aufmerksam geworden durch den bellenden Hund, gesehen habe, wie mehrere männliche Personen das Grundstück des Einfamilienhauses in Odenkirchen fluchtartig über die Gartenseite in Richtung Kölner Straße verließen. Alle seien dunkel gekleidet gewesen. Die alarmierte Polizei fahndete, stellte jedoch keine verdächtigen Personen mehr fest. Am Tatort sahen die Beamten, dass eine Terrassentür gewaltsam aufgebrochen worden war, zum Teil waren die Räume durchwühlt worden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter ein elektronisches Gerät erbeuten konnten, bevor sie die Flucht antraten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wem in dem Bereich zu angegebener Zeit ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen aufgefallen sind, die sich auffällig verhielten beziehungsweise sich zügig entfernten, der wird um entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 02161 290 gebeten.

(dr)