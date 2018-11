Vorfall in Mönchengladbach: Hund beißt Zweijährige in Gesicht und Bein

Mönchengladbach Die Zweijährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Hundehalter zog sein Tier zurück, kümmerte sich aber nicht weiter um das verletzte Mädchen. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Ein zweijähriges Kind ist am Freitag auf einem Kinderspielplatz an der Aachener Straße, im Bereich Engelsholt, von einem Hund gebissen und verletzt worden. Das teilte die Polizei in Mönchengladbach am Montag mit. Das Mädchen spielte gegen 10 Uhr im Sandkasten, als der freilaufende Hund zu ihm lief, es anbellte und dann zubiss. Der Hundehalter kam hinzu, holte das Tier weg und entfernte sich, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern.