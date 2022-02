Mönchengladbacher Polizei ermittelt weiter : „Hühnermörder“ könnte ein Marder gewesen sein

Mönchengladbach Zuerst war die Polizei davon ausgegangen, dass die Tiere von Menschenhand getötet wurden. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist sogar eine Belohnung ausgesetzt worden.

Die Nachricht hatte nicht nur Tierfreunde erschüttert: In der Kleingartenanlage an der Reyerstraße waren in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar mehrere Hühner getötet worden. Erste Vermutung der Polizei: Unbekannte haben die Tiere geköpft. Mittlerweile hat die Tierschutzorganisation „Peta“ eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise, die zu den Tätern führen, ausgesetzt. Agrarwissenschaftlerin Lisa Kainz, Petas Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie: „Wir verzeichnen fast täglich Fälle, bei denen die Tiere mit Druckluftwaffen, Schrot oder Armbrustpfeilen beschossen, mit ätzenden Flüssigkeiten übergossen, getreten oder anderweitig misshandelt werden.“ Die Polizei schließt weiterhin nicht aus, dass die Hühner von Menschenhand getötet wurden. Aber: „Es liegt auch im Bereich des Möglichen, dass es sich um einen Marderangriff handelte“, wie Polizeisprecher Julian Leonhardt sagt. In der Tat sind Marder Raubtiere, die gerne Fleisch fressen. Neben Kaninchen und Mäusen bevorzugen sie auch Hühner. Dennoch werden weiter Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei unter 02161 290 oder an Peta, 0711 8605910.