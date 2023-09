Unfall in Mönchengladbach Autofahrer und Radler kollidieren – Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Sonntagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich Am Ohler Friedhof/ Preyerstraße gegen 15.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Das teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte mussten den verletzten Radfahrer notfallmedizinisch versorgen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Er brachte den Radfahrer in eine Spezialklinik.