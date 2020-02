Rettungseinsatz in Mönchengladbach : Hubschrauber landet auf der Aachener Straße

Der Hubschrauber landete auf der Aachener Straße. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach In Mönchengladbach hat es am Dienstagvormittag einen Einsatz eines Rettungshubschraubers gegeben. Anlass war ein medizinischer Notfall in Holt. Die Aachener Straße war zeitweise gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Rettungshubschrauber ist am Mittag auf der Aachener Straße in Holt gelandet. Wegen eines medizinischen Notfalls musste eine Person in eine Rettungsklinik geflogen werden. Dafür war die Aachener Straße in Holt zeitweise gesperrt. Am Mittag wurde die Straße nach Polizeiangaben wieder für den Verkehr freigegeben.

(angr)