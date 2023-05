Chirurgischer Notfall in Mönchengladbach Hubschrauber-Einsatz in Eicken

An der Badenstraße in Eicken ist es am Samstagvormittag zu einem chirurgischen Notfall gekommen. Der Rettungsdienst Mönchengladbach wurde um 10.56 Uhr zu einem Hausunfall gerufen. Aufgrund der besonderen Verletzung der Person wurde laut Feuerwehr Mönchengladbach der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg alarmiert. Da der Unfallort im Innenstadtbereich lag, landete der Hubschrauber dem Bericht zufolge auf einem Sportgelände am Bökelberg. Der Patient wurde zunächst mit dem Rettungswagen zum Landeplatz transportiert und anschließend in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen.