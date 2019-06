Brandserie in Mönchengladbach : Wieder mehrere Autos zerstört

Mönchengladbach In Windberg zündelten Brandstifter, an der Hohenzollerenstraße wurden Wagen zerkratzt. Die Täter hatten es laut Polizei offensichtlich vor allem auf hochwertige Autos abgesehen.

Schon wieder wurden Autos im Stadtgebiet in Brand gesteckt. Ein Zeuge hatte am Montag gegen 5 Uhr auf der Annakirchstraße/Ecke Bleichgrabenstraße zwei Autos entdeckt, die im vorderen rechten Bereich brannten. Er alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten, konnten aber nicht vermeiden, dass der betroffene Mercedes AMG und das BMW Coupé ausbrannten. Wie die Polizei mitteilte, entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und abgeschleppt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die beiden Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden. Erst in der vergangenen Woche hatte ein Auto in Voosen gebrannt. Von wem die Fahrzeuge angezündet wurden und vor welchem Hintergrund, wird Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen sein.