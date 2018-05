Mönchengladbach: Hochhausbewohner rufen die Feuerwehr zweimal in einer Nacht

Hochhausbewohner rufen die Feuerwehr zweimal in einer Nacht

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten in der Nacht auf Freitag zweimal zu einem Hochhaus aus (Archivbild). Foto: Reichwein

Mönchengladbach Gleich zweimal ist die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag zu einem Hochhaus in Rheindahlen gerufen worden. Einmal brannte es tatsächlich.

Eine Familie, die in dem Hochhaus in der Hohe Straße wohnt, alarmierte um 2 Uhr am Freitag die Feuerwehr. Sie nahm einen Brandgeruch im Treppenhaus wahr, teilte die Feuerwehr mit. Die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr rückten aus.