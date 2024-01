Nachbarin hilft aus Überraschende Hausgeburt am Neujahrstag in Mönchengladbach

Ein Notruf zu einer kurz bevorstehenden Geburt hat die Leitstelle der Feuerwehr am Neujahrstag in der Mittagszeit erreicht. Die Einsatzkräfte rückten sofort zur Salierstraße aus, doch als der Rettungs- und Notarztwagen an der Adresse ankamen, hatte das Baby bereits das Licht der Welt erblickt. Das teilt die Feuerwehr mit. Eine Nachbarin sei „kurzerhand als Geburtshelferin eingesprungen“. Nach der Erstversorgung von Mutter und Kind wurden beide zur Kontrolle in ein nahegelegenes Krankenhaus mit Kinderklinik transportiert. Mutter und Kind sind den Angaben zufolge wohlauf.