Verdächtige Gepäckstücke Gladbacher Hauptbahnhof zwischenzeitlich gesperrt

Zuerst wurde am Mittwochnachmittag ein verdächtiges Gepäckstück im Eingangsbereich des Mönchengladbacher Hauptbahnhof gefunden, kurz darauf ein weiterer herrenloser Koffer in der WC-Anlage. Das blieb nicht ohne Folgen: Polizei und Feuerwehr rückten an, der Bahnhof wurde weiträumig abgeriegelt, Züge durften nicht mehr in Mönchengladbach halten. Sie wurden vorher gestoppt oder umgeleitet.