Vandalismus in Mönchengladbach Staatsschutz ermittelt wegen Hakenkreuz-Schmierereien

Unbekannte haben mehrere Hakenkreuze auf eine Bank an einem Radwanderweg neben der Niers geschmiert. In den sozialen Medien machte eine Nutzerin auf den „traurigen Fund“ aufmerksam und gab an, den Fall bereits zur Anzeige gebracht zu haben. Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Anfrage, dass die Polizei mehrere Meldungen zu dem Fall erhalten habe. Eine Anzeige sei bereits geschrieben.