Staatsschutz ermittelt in Mönchengladbach : Unbekannte werfen Flyer mit Hakenkreuzen in Briefkästen

Mönchengladbach In zahlreichen Haushalten in Mönchengladbach sind Flyer mit Hakenkreuzen eingeworfen worden. Bei der Polizei gingen fünf Anzeigen ein, doch es wird mit mehr Betroffenen gerechnet.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Mönchengladbach-Rheydt – und hier besonders in der Innenstadt und im Ortsteil Heyden – Flyer mit Hakenkreuz und ausländerfeindlichem Text in Briefkästen geworfen.