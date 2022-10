Betrügerbande gesprengt : Haftbefehle gegen vier „falsche Bankmitarbeiter“ aus Mönchengladbach

Die Betrüger sollen telefonisch an sensible Daten ihrer späteren Opfer gekommen sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Mönchengladbach Die Verdächtigen sollen bundesweit Menschen betrogen und einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht haben. Worum es genau geht und wie die Polizei ermittelt hat.

Die Kripo Mönchengladbach hat vier Männer festgenommen, die sich des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs schuldig gemacht haben sollen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Mittwoch, 19. Oktober 2022, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Verdächtigen im Alter zwischen 19 und 28 Jahren wurden demnach am Vortag verhaftet. Eine Haftrichterin beim Amtsgericht Mönchengladbach hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Untersuchungshaftbefehl gegen die vier Beschuldigten erlassen.

Außerdem sollen sich die Beschuldigten in über zehn Fällen als „falsche Bankmitarbeiter“ ausgegeben haben. Nachdem sie auf illegale Weise an Bankkundendaten gelangt waren, telefonierten sie mit den späteren Geschädigten und erlangten „durch geschickte, betrügerische Gesprächsführung“, so Polizei und Staatsanwaltschaft in der Mitteilung, die Herausgabe von sensiblen Bankdaten. Dadurch wiederum erhielten die mutmaßlichen Täter Zugriff auf die Bankkonten.