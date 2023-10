Auf A 61 bei Rheydt Mann fällt bei Kontrolle mit gefälschtem Pass auf

Bundespolizisten haben auf der Autobahn 61 ein Fahrzeug kontrolliert, in dem zwei Männer wegen unterschiedlicher Vergehen auffielen. Einer zahlte eine Geldstrafe, der andere soll abgeschoben werden. Das teilte die Bundespolizei am Montag, 16. Oktober mit. Demnach überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei den VW-Transporter am Sonntag, 15. Oktober, gegen 21.30 Uhr auf der A 61 an der Anschlussstelle Rheydt. Der Fahrer war ein 33-jähriger Grieche. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Mosbach (Baden-Württemberg) wegen Steuerhinterziehung vor. Die ihm drohende 92-tägige Haftstrafe konnte der Mann allerdings abwenden, indem er die fällige Geldstrafe in Höhe von etwa 2385 Euro bei der Bundespolizei bezahlte.