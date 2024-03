Ermittlungen in Mönchengladbach Festnahme nach Einbruchserie – 33-Jähriger im Gefängnis

Demnach brach ein zunächst Unbekannter am Samstag, 23. März, zwischen 17.30 und 19.30 Uhr in mehrere Häuser und Geschäftsräume an der Mühlen- und Hauptstraße ein. Teilweise blieb es beim Einbruchsversuch. Entwendet wurde hauptsächlich Bargeld. Die Polizei startete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch die Videoaufzeichnungen hinzugezogen. So konnte ein 33-jähriger Mönchengladbacher ermittelt werden. Der Mann war den Angaben zufolge mit einer „erheblichen Summe Bargeld“ sowie einem Schraubendreher als mutmaßliches Einbruchswerkzeug unterwegs. Beides wurde sichergestellt.