Vorfall in Mönchengladbach 54-Jähriger nach Diebstahl aus Lkw festgenommen – U-Haft

Laut Bericht beobachtete ein Zeuge am Montag, 4. Dezember, gegen 10 Uhr, wie sich ein Mann am Führerhaus eines Lkw zu schaffen machte, der vor einer Bäckerei in Lürrip parkte. Dabei handelte es sich um das Fahrzeug eines Mitarbeiters der Bäckerei (49), der soeben die Kassenbestände des Geschäfts abgeholt hatte. Der Tatverdächtige hatte diese entwendet und floh damit in Richtung Neusser Straße. Auf Zuruf des Anwohners nahm der Mitarbeiter die Verfolgung auf und holte den Tatverdächtigen ein. Der 54-Jährige ließ laut Polizei die Beute fallen „und begab sich widerstandslos mit dem Mitarbeiter in die Bäckerei, wo man bereits die Polizei verständigt hatte.“