Ermittlungen in Mönchengladbach Frau nach Diebstahl zu mehreren Monaten Haft verurteilt

Demnach beobachtete eine aufmerksame Zeugin (23) am Mittwoch, 29. November, gegen 9.45 Uhr, wie die Tatverdächtige eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Auto in der Rheydter Innenstadt entwendete. Ein weiterer Zeuge (34) verfolgte die Frau und informierte die Polizei. Einsatzkräfte der Wache Rheydt trafen die polizeibekannte 42-Jährige kurz darauf in der Nähe des Rheydter Marktes an und nahmen sie vorläufig fest. Sie war bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Anhand der Zeugenaussagen ergab sich gegen sie der dringende Tatverdacht des Diebstahls.