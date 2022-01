Nach illegalem Graffiti : Gruppe attackiert Polizisten und verletzt vier Beamte

Mönchengladbach Nach einer Sachbeschädigung fahndeten die Polizisten nach der siebenköpfigen Gruppe. Die Stimmung wurde hitzig und es kam zu Angriffen – und dem Einsatz von Pfefferspray.

Vier Beamte sind am Morgen des Neujahrstags bei einer Auseinandersetzung mit drei Personen verletzt worden. Das meldet die Polizei Mönchengladbach .

Demnach habe ein Zeuge am Samstag, 1. Januar, gegen 9.20 Uhr eine Sachbeschädigung gemeldet. Ein Verteilerkasten auf der Johannesstraße wurde mit einem Graffiti besprüht. Der mutmaßliche Täter sollte einer Gruppe von sieben Personen angehören.

Nach einer Fahndung traf die Polizei diese Personengruppe auf der Jenaer Straße an. Den Angaben nach habe ein 31-jähriger Mann die Einsatzkräfte beleidigt und bedroht. Er sei „mit erhobenen Fäusten“ auf die Polizeibeamten losgegangen – und wurde schließlich nach dem Einsatz von Pfefferspray „zu Boden gebracht und gefesselt“, heißt es in der Meldung. Dabei habe er einen Polizeibeamten in die Hand gebissen.