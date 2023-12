In Tankstelle eingestiegen Polizei Mönchengladbach fahndet nach Zwei-Meter-Einbrecher

Ein auffällig großer Mann ist in der Nacht zu Donnerstag, 7. Dezember, in eine Tankstelle an der Dahlener Straße in Pongs eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Demnach beobachteten Zeugen, wie der Unbekannte gegen 0.10 Uhr mit Pflastersteinen eine Glasscheibe des Verkaufsraums einschlug. Daraufhin kletterte er hinein, kam später wieder heraus und flüchtete in Richtung Schützenstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand machte der Täter keine Beute. Bei dem Einbrecher handelte es sich laut Zeugenangaben um einen circa 25- bis 35-jährigen Mann, der mindestens 1,95 Meter groß gewesen sein soll. Er soll mit einem roten Pullover und einer dunkelgrauen oder schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Außerdem hatte er eine dunkle Jeans und schwarze Sneaker an.