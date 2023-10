Gymnasium am Geroweiher Weitere antisemitische Schmiererei an Mönchengladbacher Schule

Am Gymnasium am Geroweiher sind antisemitische Schmierereien entdeckt worden. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Donnerstag, 19. Oktober, mit. Es ist der dritte Fall dieser Art. Bereits am Dienstag hatte die Polizei von Graffiti mit antisemitischem beziehungsweise anti-israelischem Hintergrund an der Realschule Volksgarten und dem Stiftisch Humanistischen Gymnasium (Huma) berichtet. Die Schriftzüge richteten sich gezielt gegen Israel sowie Unterstützer des Landes, das sich nach den terroristischen Angriffen der Hamas im Krieg befindet.