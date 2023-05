Detonation in Mönchengladbach Geldautomat an der Bismarckstraße mitten in der Innenstadt gesprengt

Mönchengladbach · Erneut haben nachts Geldautomatensprenger zugeschlagen. Diesmal mitten in der Gladbacher City: Die Filiale der Santander Bank an der Bismarckstraße ist in der Nacht zu Mittwoch zum Ziel der unbekannten Sprenger geworden. Was bisher bekannt ist.

03.05.2023, 08:15 Uhr

An der zerstörten Scheibe der Santander-Filiale an der Bismarckstraße ist die Stärke der Detonation zu erkennen. Foto: Carsten Pfarr

Schon wieder eine Geldautomatensprengung in Mönchengladbach: In der Nacht zu Mittwoch, 3. Mai 2023, sind zwei Automaten an der Bismarckstraße gesprengt worden. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Morgen mit. Demnach waren Anwohner durch die laute Detonation aus dem Schlaf gerissen worden und hatten sich gegen 3.45 Uhr über Notruf bei der Polizei gemeldet. Ursache des Lärms war die Sprengung der Automaten einer Filiale der Santander Bank an der Bismarckstraße 84. Die Bismarckstraße musste nach der Sprengung gesperrt werden. Die Bismarckstraße gehört zu den meist frequentiertesten Straßen der Stadt. Foto: Carsten Pfarr Zeugenhinweisen zufolge soll nach der Tat ein mit mehreren Personen besetztes dunkles Auto in Fahrtrichtung Kaldenkirchener Straße und somit in Richtung Autobahn 52 geflüchtet sein. Ein Kennzeichen konnte der Zeuge dabei nicht ablesen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler von drei Tätern aus. Weiter teilt die Polizei mit, dass die Geldautomaten und der Vorraum der Bank erheblich beschädigt wurden. Das Gebäude, in dem sich die Filiale der Santander Bank befindet, ist in den oberen Stockerken auch ein Wohnhaus. Feuerwehr, der örtliche Energieversorger und ein Statiker wurden hinzugezogen. Es wurde festgestellt, dass an dem Haus durch die Explosion keine schweren Schäden entstanden sind, es weiter gefahrlos betreten und bewohnt werden kann. Unbeteiligte Personen wurden bei der Tat nicht verletzt. Im Tatortbereich wurde die Bismarckstraße stadtauswärts, in Fahrtrichtung Hohenzollernstraße/ Kaldenkirchener Straße, vorübergehend gesperrt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und die kriminaltechnischen Untersuchungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Mönchengladbach unter Telefon 02161 290 zu wenden. Zeugen, die Fotos und/ oder Videos gemacht haben mögen diese bitte der Polizei zur Verfügung stellen und unter nachfolgendem Link hochladen. sollengegeben werden können, besteht die Möglichkeit, diese unter dem Link https://nrw.hinweisportal.de/2022051912_gaa_sprengung hochzuladen.

