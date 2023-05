Räuberischer Diebstahl in Mönchengladbach Unbekannter stiehlt Geld aus Restaurantkasse und flieht

Der Vorfall hat sich demnach am Donnerstag, 18. Mai, gegen 22.35 Uhr in einer Lokalität an der Hindenburgstraße zugetragen. Nach Aussage des Mitarbeiters habe er den Gastraum kurze Zeit verlassen. Und als er wieder zurückkehrte, sah er, wie ein ihm Unbekannter Geld aus der Kasse entwendete. Dieser versuchte daraufhin, zu flüchten, woran ihn wiederum der 37-Jährige zu hindern versuchte. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der unbekannte Dieb konnte sich aber befreien und floh mit der Beute in Richtung Alter Markt. Eine Nahbereichsfahndung der Beamten verlief negativ.