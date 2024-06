Zeugensuche nach zwei Verkehrsdelikten Unbekannte entfernen Kanalabdeckung auf Straße in Mönchengladbach

Später am Sonntag, gegen 13.50 Uhr, nahm ein Streifenteam an der Straße Kahle Heide im Ortsteil Holt eine Verkehrsunfallflucht auf. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Außenspiegel eines blauen Opel Adam beschädigt, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Die Beamten stellten fest, dass jemand einen Zettel mit Hinweisen auf den Verursacher am beschädigten Pkw hinterlassen hatte. Die Polizei bittet die Person, die den Zettel geschrieben hat, sich für die Aufnahme einer Zeugenaussage mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. Möglich ist das über die Tel. 02161 290.