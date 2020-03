Polizei Mönchengladbach ermittelt : Gastherme explodiert in Hardter Wohnung

Am Karrenweg in Hardt gab es am Mittwochnachmittag eine Verpuffung. Foto: Jessica Rixkens

Mönchengladbach Warum es zu der Verpuffung in einer Wohnung im ersten Obergeschoss kam, muss noch geklärt werden. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz am Karrenweg ausgerückt. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses hatte es eine Verpuffung gegeben. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, wurde niemand verletzt. Wie es zur Explosion in der Gastherme der Wohnung kam, muss noch geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Glück habe sich während der Verpuffung niemand in der Wohnung befunden, so der Feuerwehrsprecher. Allerdings stellten die Einsatzkräfte Risse in der Bausubstanz fest. Durch die Druckwelle sei eine nichttragende Trockenbauwand im Inneren des Hauses verschoben worden. In der Fassade zeigten sich Risse im Bereich der Fensteröffnungen im ersten Obergeschoss. Außerdem wurde ein Fenster völlig zerstört, durch das bei Eintreffen der Feuerwehrleute Rauch quoll.