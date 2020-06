Zeugen gesucht : Fußgängerin von Auto erfasst

Eine 71-Jährige ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 8. Juni, gegen 21 Uhr ist in Geistenbeck eine 71-jährige Fußgängerin aus Mönchengladbach schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 71-jährige war auf dem Stapper Weg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie die Straße im Abschnitt zwischen Geistenbecker Ring und Geistenbecker Straße überqueren. Dabei ist sie von einem roten VW Golf erfasst worden, den ein 75-jähriger Mann aus Mönchengladbach steuerte, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter 02161 290.

(RP)