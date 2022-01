Mehrere Tage nach Zusammenstoß : Fußgängerin stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt verstarb die Frau. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Am 4. Januar kam es an der Von-Groote-Straße in Bettrath-Hoven zu einem Zusammenstoß zwischen einer 83-jährigen Fußgängerin und einem 27-jährigen Autofahrer. Die Frau ist nun an den Folgen gestorben.

Am 5. Januar hatte die Polizei über einen Verkehrsunfall berichtet, bei dem am Tag zuvor eine 83-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden war. Die Frau ist am Samstag, 8. Januar, in einer Klinik an den Unfallfolgen verstorben. Das meldet jetzt die Polizei Mönchengladbbach. Der Unfallhergang sei noch nicht geklärt, die Ermittlungen dauern weiter an.

Der Unfall ereignete sich am 4 Januar an der Von-Groote-Straße in Bettrath-Hoven, als ein 27-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr in Richtung Hansastraße unterwegs war. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der 83-Jährigen, die laut Polizeibericht über den Wagen hinweg flog und hinter diesem auf der Fahrbahn aufkam.

Der Autofahrer rief sofort einen Rettungsdienst. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wies erhebliche Schäden im Bereich der Motorhaube und Windschutzscheibe auf und wurde zur Beweissicherung abtransportiert.

(desa)