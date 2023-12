Zusammenstoß in Mönchengladbach Fußgänger nach Verkehrsunfall gesucht

Um 22.30 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung an der Gelderner Straße die Aussage eines 19-jährigen Autofahrers auf, der einen Unfall gemeldet hatte. Seinen Angaben zufolge war er gegen 22 Uhr auf der Straße Am Ringofen unterwegs in Richtung Kreuzdornweg, als er – mutmaßlich wetterbedingt – kurz die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er sei mit seinem schwarzen BMW auf den Gehweg geraten, wo er mit dem Heck einen Passanten berührte. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß.