Verkehrsunfall in Mönchengladbach Fußgänger (17) wird in Heyden von Motorrad erfasst

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Motorradfahrer um kurz nach 23 Uhr auf der Odenkirchener Straße in Richtung Rheydt. In Höhe eines Baumarktes trat der 17-jährige Fußgänger laut Polizeibericht auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Der 64-Jährige bremste und versuchte nach eigenen Angaben, dem Fußgänger auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern: Er stieß gegen ihn, fiel auf die Seite, schlitterte ein Stück über die Fahrbahn und prallte gegen ein geparktes Auto.