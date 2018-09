Mönchengladbach: Fußballer einer Jugendmannschaft beim Torjubel schwer verletzt

15-Jähriger beim Torjubel an der Halswirbelsäule verletzt

Tragischer Sportunfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Am Montagabend hat sich ein 15 Jahre alter Jugendlicher beim Fußball schwer verletzt. Seine Mitspieler wollten mit ihm sein Tor bejubeln. Dabei schlug der Junge unglücklich auf.

Der 15-Jährige hat mit seiner B-Jugendmannschaft auf der Ernst-Reuter-Sportanlage in Mönchengladbach trainiert, heißt es von der Mönchengladbacher Feuerwehr.

Der Fußballer verletzte sich dabei so schwer an der Halswirbelsäule, dass der Notarzt einen Rettungshubschrauber anforderte. Der brachte den Jungen in eine Unfallklinik.