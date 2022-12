Verkehrsunfall in Mönchengladbach Fünfjähriger auf Zebrastreifen angefahren

Bei einem Verkehrsunfall an einem Zebrastreifen auf der Hoemenstraße in Odenkirchen hat am Dienstag, 13. Dezember, eine 50-jährige Autofahrerin einen 37-jährigen Mann und dessen fünfjährigen Sohn mit ihrem Wagen erfasst. Wie die Polizei mitteilte, blieb der Vater unverletzt. Seinen Sohn brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus.