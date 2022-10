Fahrer unter Alkoholeinfluss : Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zu den Verletzten zählen auch zwei Kinder (sechs und elf Jahre alt). Der Familienvater, der eines der beiden verunfallten Autos gefahren hat, soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Bei dem Zusammenstoß zweier Pkw sind in der Nacht zu Samstag fünf Personen leicht verletzt worden – darunter auch zwei Kinder. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Samstag, 8. Oktober mit. Der Fahrer eines Fahrzeugs hat den Angaben zufolge unter Alkoholeinfluss gestanden.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Verkehrsunfall am Freitag gegen 23.36 Uhr auf der Wickrather Straße im Stadtteil Rheydt. Ein 59-jähriger Taxifahrer befand sich mit seinem Pkw auf dem Taxistand (in Fahrtrichtung Bahnhofstraße rechts neben der Fahrbahn) kurz vor der Vierhausstraße. Als er nach links in den fließenden Verkehr einfuhr, befuhr auch ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Auto die Wickrather Straße in Richtung Bahnhofstraße. Dieser stieß mit seinem Pkw mit dem einfahrenden Taxi zusammen. Beide Fahrzeuge kamen stark beschädigt auf dem Gegenfahrstreifen zum Stillstand.