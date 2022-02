Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Frau und Kind leblos in Haus aufgefunden

Mönchengladbach Wegen mehrerer Hinweise brach die Polizei am Dienstagnachmittag die Tür eines Wohnhauses im Ortsteil Schrievers auf. Dort fanden die Beamten ein schwer verletztes Kind und eine leblose Frau. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Ursprünglich war es nur eine Rauchentwicklung aus einem Haus in Schrievers, die alarmierend war. Doch dann gab es einen grausigen Fund. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichteten, wurden im Ortsteil Schrievers am Dienstagnachmittag eine leblose Frau und ein schwer verletztes Kleinkind gefunden, das wenig später im Krankenhaus starb. Die genauen Hintergründe der beiden Todesfälle sind noch unbekannt. Die Polizei ermittelt und wollte am Abend mit Rücksicht auf die Angehörigen keine weiteren Details bekannt geben. Ein möglicher erweiterter Suizid wurde ebenfalls nicht bestätigt.