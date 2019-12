Unfall am Europaplatz : Frau rutscht ab, Bus überrollt ihren Fuß

Mönchengladbach Die 69-Jährige sagt, dass der Gehweg nass und glitschig gewesen sei. Sie wurde laut Polizei leicht verletzt.

Eine 69-jährige Fußgängerin ist am Sonntag gegen 14.50 Uhr auf dem Europaplatz vor dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof mit einem Fuß unter einen Busreifen geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie dabei leicht verletzt. Parallel zu einer Sonderspur für Linienbusse verläuft im Bereich des Busbahnhofes ein Gehweg, auf dem die Frau aus Wuppertal unterwegs war. Der Weg sei nass und glatt gewesen, sagte sie. Deshalb sei sie mit dem linken Fuß abgerutscht und auf die Fahrbahn geraten. Genau in diesem Moment habe der Bus sie mit den hinteren Reifen getroffen und ihren Fuß überrollt. Der Busfahrer (39) gab an, er sei in gemäßigtem Tempo unterwegs gewesen. Der Bus habe sich nur auf der Fahrbahn befunden. Mit einem Rettungswagen wurde die Fußgängerin in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter 02161 290.