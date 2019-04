Streit am Mönchengladbacher Hauptbahnhof : Frau mit Fahrrad attackiert

Mönchengladbach Vor dem Mönchengladbacher Bahnhof eskalierte ein Streit. Es gab eine Verletzte.

Zwei Frauen, 34 und 41 Jahre alt, haben sich am Dienstagnachmittag am Busbahnhof vor dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof so heftig gestritten, dass es am Ende eine Verletzte gab. Bundespolizisten schritten ein.