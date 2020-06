Unfall in Mönchengladbach : Frau klemmt sich am Briefkasten vom Finanzamt ein

Mönchengladbach Der Einwurf am „Drive-in“-Postkasten wurde zu einer Falle. Die Frau wurde am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr ist am Montagmittag in den Nordpark gerufen worden. Dort wurde eine eingeklemmte Person an der Straße Am Hockeypark gemeldet. Wie die Einsatzleiter Holger Coenen mitteilte, hatte eine Frau, die es eilig hatte, am Finanzamt einen Brief in den „Drive-in“-Postkasten einwerfen wollen.