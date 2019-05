Frauen in Mönchengladbach verletzt : Streifenwagen baut Unfall auf Weg zu einem anderen Unfallort

Frauen in Mönchengladbach verletzt

Mönchengladbach Als ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaublicht und Martinshorn an einem Stau vorbeifährt, biegt eine Autofahrerin ab. Bei dem Unfall wird sie leicht verletzt. Der Streifenwagen wollte eigentlich gerade zu einem anderen Unfall fahren.

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei ist eine junge Autofahrerin am Montagmorgen leicht verletzt worden. Die 23-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Limitenstraße in Höhe der Reitbahnstraße unterwegs, wo sich ein Stau gebildet hatte, berichtete die Polizei. Ein Streifenwagen, der auf dem Weg zu einem Einsatz war, fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn über die Gegenfahrspur links an den sich stauenden Fahrzeugen vorbei.