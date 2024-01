Feuer in Mönchengladbach Gehbehinderte Seniorin nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Trauriges Ende eines Einsatzes der Feuerwehr an der Straße Am Ringerberg in Waldhausen: Eine gehbehinderte Seniorin (74), die zunächst als vermisst galt, konnte nur noch tot in ihrer Wohnung geborgen werden. Zwei Personen hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gerettet. Das Feuer war gegen 4.40 Uhr am Freitagmorgen, 5. Januar, in dem Wohnhaus ausgebrochen.