Polizei Mönchengladbach ermittelt Flugzeug-Pilot mit Laserpointer geblendet

Es ist nicht das erste Mal, dass die Mönchengladbacher Polizei nach dem Gebrauch von Laserpointern ermittelt. Im vergangenen Jahr wurden vom Stadtgebiet aus gleich dreimal Piloten mit Laserstrahlen geblendet. Am 8. August 2022 von der Straße Im Grund in Hockstein aus, am 26. April 2022 von der Lorenz-Görtz-Straße in Giesenkirchen und am 23. März 2022 vom Römerbrunnen in Mülfort.