Verkehrsunfall in Mönchengladbach : Betrunken, ohne Führerschein und unfallflüchtig

Verkehrsunfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein 32-Jähriger soll mit einem Pkw ein geparktes Auto gerammt haben und dann einfach weitergefahren sein. Als die Polizei den Verdächtigen ausfindig macht, kommen weitere Delikte ans Licht.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkoholeinfluss und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Ein 32-Jähriger steht im Verdacht, am Sonntagmorgen all diese Dinge getan zu haben. Das meldet die Polizei .

Demnach hatte ein Zeuge am Sonntag, 16. Oktober 2022, gegen 7.35 Uhr gemeldet, dass er an der Viktoriastraße im Stadtteil Gladbach ein Auto beobachtet hat, das mit stark überhöhter Geschwindigkeit und Schlangenlinien unterwegs war. Dabei sei der Wagen gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug gestoßen. Nach der Kollision habe der Fahrer zurückgesetzt und seine Fahrt einfach fortgesetzt.