Großeinsatz in Mönchengladbach : Feuerwehr rückt zu Bränden am JHQ aus

Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Mönchengladbach Am Samstagabend ist es in Mönchengladbach zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Mehrere Gebäude des JHQ stehen in Flammen. 80 Kräfte sind aktuell im Einsatz.

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach unserer Redaktion bestätigte, mussten die Kräfte zu gleich zwei Brandherden am Joint Headquarter (JHQ) ausrücken. Während ein Brand in einer unbewohnte Doppelhaushälfte am Rickelrather Weg schnell gelöscht werden könnte, war der Einsatz an vier Reihenhäusern, die vom ersten Brandherd rund 150 Meter entfernt liegen, deutlich aufwändiger. Die Gebäude stehen am Abend noch voll in Flammen, die Dachstühle sollen bereits zerstört sein. Menschen sollen nicht zu Schaden gekommen sein, auch die Reihenhäuser sind zur Zeit nicht bewohnt.

(felt)