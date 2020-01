Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach : Feuerwehr rückt nach Kohlenstoffmonoxid-Alarm in Wohnhaus aus

Mönchengladbach Umsichtige Mieter alarmierten die Feuerwehr, nachdem im Bereich einer Heizungstherme ein Kohlenstoffmonoxid-Warnmelder losgegangen war.

Ein Kolhenstoffmonoxid-Warnmelder hat am Dienstagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, ging der Warnmelder nach dem Anspringen einer Heizungstherme in einem Mehrfamilienhaus an der Straße In der Aue los. Mieter hatten sofort die Feuerwehr alarmiert und die Heizungstherme ausgestellt. Zudem lüfteten sie das Haus und verließen ihre Wohnungen.